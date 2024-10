120 ÉVE Vad legények. A közelebbi napokban alig múlott el egy nap is, hogy valakit meg nem támadtak volna a dunaföldvári legények. Még Dunaföldvár első jegyzőjét is megállították. Vadságukkal bátorságuk is annyira megnövekedett, hogy lőfegyver vagy erősebb bot nélkül tisztességes ember este az utczán nem mehet. Teljesen békésen haladók közül többeket leszúrtak. Szurkálásban legnagyobb rekordot Czinger (Csaplár) András érte el. Ki egy estén 3 legényt is megszúrt, kik közül Monyik (Kispál) István sebébe negyednapra meg is halt. Szúrt sebben halálosan beteg Mes Mihály és Hajnal Mihály. Ezen a dunaföldváriak nem is csodálkoznak, mert a helyi rendőrség – ki sógor, ki koma – tartatja magát, még feljelentés esetén sem avatkozik bele – az elöljáróság pedig talán nem ér rá rendet csinálni. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 27.)

120 ÉVE Megverték az apjukat. Háládatlan gyermekei vannak id. Szűcs József sióagárdi lakosnak, akit a Leányvárban levő présházában folyó hó 16-án István és József fiai alaposan elvertek. Az apa a brutális fiúkat a szekszárdi kir. ügyészségnek jelentette fel. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 27.)

120 ÉVE Kifosztott kunyhó. Sánta János uradalmi gulyásnak a decsi határban levő kunyhóját ismeretlen tettesek feltörték, melyből egy revolvert, pipát és egy pénztárczát vittek el, melyben 8 korona volt. A csendőrség a tetteseket erélyesben nyomozza. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 27.)