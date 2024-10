– Ez a napi munkavégzés része, munkahelyi ártalom – mondta magától értetődő természetességgel. – A válltáska ilyenkor jó pajzsként is szolgál. De így is előfordult, hogy kézbesítés közben megtámadott, sőt, meg is harapott kertes házból kiszabadult kutya.

Amikor a jó postás ismérveire terelődik a szó, a meghatározó szempontok között említette a korrekt emberi kapcsolatokat és a megbízhatóságot. Példaként elhangzott, hogy nem is kérdés számára: ha nem találja otthon az általa ismert címzettet, de annak munkahelye útba esik, akkor oda is bekopog a küldeménnyel. Sőt, nem egyszer előfordul ma is, hogy eleve a címzett munkahelyére viszi a küldeményt.

Álló Tibor meccset is vezet

A negyven éve hol forróságban, hol hóban-fagyban, hol tikkasztó napsütésben, hol szakadó esőben végzett, talpalással és kerekezéssel járó munka ellenére – avagy éppen ezért? – a hatvan felé közelgő Álló Tibor akár a kiváló erőnlét szobra is lehetne. Lehet, hogy napi munkája is akarva-akaratlanul is edzi őt, de hogy ez így legyen, ahhoz szükség van a sport meghatározta fizikai alapra is. Fiatal korában igazolt játékosként focizott. Manapság ugyancsak befutja a pályát, de immár mint labdarúgó játékvezető. Legutóbb a múlt hét végén, a Tolna Vármegyei III. osztály Tolna VFC-Bogyiszló–Györköny SE meccsen fújta a sípot. Egyébként teszi ezt háromszoros nagyapaként, ugyanis a sportos mivoltot öröklő lány gyermeke révén kettő, nyelvtehetség fiú gyermeke ágán pedig egy unokája van.

A nyugdíjig, legalábbis a dolgok mai állása szerint, még hét éve van hátra. Álló Tibor tehát még viszonylag hosszú ideig járja körzetét, viszi a leveleket, újságokat, csomagokat, pénzküldeményeket körzetének lakóihoz. Akik közül ilyenkor nem kevesen érzik úgy, hogy ismét itt van, jellegzetes válltáskájával a félig-meddig családtag kézbesítő.