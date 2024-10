Aranylelet tartja lázban az erre fogékony közvéleményt. Ennek oka az, hogy régészek idén nyáron szó szerint igazi kincsre bukkantak a Balatonhoz közeli Somló-hegyen. Mint azt hírportálok közölték, a felszínre hozott, háromezer éves, arany fóliával borított bronz nyakék világszenzációnak számít.

Ha friss aranylelet nincs is vármegyénkben, más kincs azért akad, ezt erősítette meg Ódor János Gábor tárlatvezetése

Fotó: Makovics Kornél

– A Somló-hegyről előkerült gazdag leletanyag azt bizonyítja az archeológusok szerint, hogy itt a bronzkorban, illetve a korai vaskor hajnalán, nagyjából i. e. 1000 és i. e. 850 között egy fejlett és igen jó módú közösség élhetett – olvasható a szóban forgó honlapon. – A dísztárgyak arra utalnak, hogy a késő bronzkori emberek már rendkívül kifinomult művészi képességekkel rendelkezhettek, ezt az aprólékosan megmunkált különleges arany nyakék is kiválóan bizonyítja – tette hozzá a szerző.

Aranylelet helyett fejedelmi sír

– Azt a szakirodalomból régóta tudtuk, hogy a Somló-hegy régészeti szempontból, az őskor időszakában fontos lelőhely – mondta el lapunknak Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, akit szakvélemény közreadására kértünk. – Fotón és videón egyaránt láttam a most megtalált bronz tárgyakat és magát az ékszert is. A feltárást végző kollégáim valóban joggal jelentették ki, hogy utóbbi kifejezetten ritkaságnak számít. Tudomásom szerint csupán néhány hasonló található Európában. Azt érdemes tudni, hogy ebben a korban is a nemesfém, az arany birtoklása és viselése a hatalomhoz tartozást fejezte ki. Tehát az a személy, aki ilyen presztízs funkcióval rendelkező ékszert viselt, az adott közösség vezető rétegébe tartozhatott.

Vajon vannak-e a Wosinsky Mór Múzeum kezelésében ha nem is ilyen világszenzációt jelentő, de azért országos viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű tárgyi emlékek? A kérdésre az igazgató úgy válaszolt, hogy korszakonként több is akad, és többnyire nem csak az egyes tárgyak, hanem a leletegyüttesek jelentősek. Főként, ha párosul hozzájuk régészeti feltárás, megfigyelés a leletek környezetéről. Példának okáért ilyen az Európában legnagyobb felületben feltárt neolit település- és temető komplexum Alsónyék-Bátaszék határában, amely az M6-os autópálya 2006-2009 között folytatott megelőző ásatásának kiemelkedő emlékanyaga. Ugyancsak különlegességnek számít a dr. Szabó Géza által Regölyben feltárt kora vaskori tumulus, azaz halomsír, a maga számos európai kapcsolatot mutató leletegyüttesével. Valamint, továbbra is Regölyben maradva, joggal tekinthető kiemelkedőnek a Pénzesdomb rejtette, kora népvándorláskori fejedelmi női sír.