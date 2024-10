– Ugyanakkor vannak nagyon jó példák, Marcaliban szimulátorral ellenőriztük a hivatásos sofőröket, egy '42-es születésű, vagyis 82 éves férfi reakció ideje 0,5-ös, azaz kiváló volt. Minden rendben volt nála, ahogy leszállt a szimulátorról, beült a 24 tonnás járművébe, és indult külföldre egy szállítmánnyal. A válaszom tehát az, nem kell szigorúbb szabályokat hozni az idősebb sofőrök ellen, de nagy felelőssége van a háziorvosnak és a családnak abban, mikor tegye le a kocsikulcsot az érintett.

A háziorvos nem adta meg, egy másik körzeti orvos megadta

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy Fülöp edinburghi herceg, a néhai brit uralkodó férje 98 évesen adta vissza járművezetői engedélyét, miután 2019-ben autóbaleset részese volt. A herceg maga vezette a Land Rovert, amely felborult. Maga II. Erzsébet királynő pedig 93 éves korában határozott úgy, hogy megszívleli a biztonságára ügyelő stáb tanácsát, és legalábbis nyilvános közutakon már nem vezet. A királyi birtokok belső, a nyilvánosságtól elzárt útjain azonban továbbra is maga ült a volán mögé.

Hasonló hírek hallatán nemcsak a briteknél, más országokban, így Magyarországon is egyre több szó esik a vezetési képességek és az életkor kapcsolatáról.

– A háziorvos dönthet úgy, hogy az illető már nem alkalmas az autóvezetésre, hiszen ismeri az érintett betegségeit, körülményeit és mentális állapotát – mondta dr. Papp Zoltán szekszárdi háziorvos. Vitás esetben elküldheti szakorvoshoz is, például kardiológiára, ha szív és érrendszeri betegsége van. Az érintett másodfokon is kérhet szakvéleményt, ha nem ért egyet a háziorvosával. Sajnos volt már arra is példa, hogy az illető átjelentkezett egy másik körzeti orvoshoz, aki meghosszabította a jogosítványát. A családnak is nagy a szerepe abban, hogy tapasztalják-e, a nagypapa, nagymama már nem a régi, de mégis autót vezet.

Különösen fontos idős korban, hogy figyeljünk a gyógyszerek mellékhatásaira, és ne vezessünk olyankor, amikor fáradtságot, tompaságot vagy kábultságot okozó gyógyszert vettünk be. Emellett a látás és a hallás romlása esetén is érdemes átgondolni a vezetésre való alkalmasságot.