A Bonyhádi Egyesületek Napja így nemcsak az önkéntesség ünnepe volt, hanem egy fontos lehetőség is arra, hogy a résztvevők és a közösség tagjai megismerjék azokat a civil szervezeteket, amelyek nap mint nap azon dolgoznak, hogy jobbá tegyék a várost és a környező régiót. Az esemény pozitív visszhangot kapott, és remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben még több ember kapcsolódjon be az önkéntes munkába, ezzel is erősítve a helyi közösségeket.