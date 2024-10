Polgármesteri köszöntő: együttműködés a közösségért

Pintér Szilárd polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a városvezetés továbbra is az együttműködésre épül, és hangsúlyozottan, hogy a politikai hovatartozástól függetlenül mindenki számára nyitott és befogadó városvezetési gyakorlatot kívánnak folytatni. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy már másodszorra szavaztak bizalmat nekem és a testület tagjainak a dombóváriak. Ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban, most is mind a nyolc körzetet megnyertük, ennél erősebb visszacsatolást nem is kaphattunk volna” – mondta a polgármester.

Közös eskütétel a nemzetiségi önkormányzatokkal

Az esemény különleges hangulatát az adta, hogy az ünnepélyes eskütételt a horvát, német és roma nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel együtt tartották. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének tagjai: Börcsök Izabella elnök, Árok Attila elnökhelyettes és Bosnar Gabriela. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Kovácsné Majláth Krisztina elnök, Majláth László elnökhelyettes, valamint Kovács Adrián, Sárközi József és Kovács Jázmin. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatot Glaub Róbert elnök, Glaub János elnökhelyettes, Männer Róbert, Tanner Zsuzsanna és Tigelmann Péter képviselik.