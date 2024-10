Beköszöntött a karácsony. Mielőtt a naptára után kapkodna a kedves olvasó, szögezzük le, hogy az áruházak váltottak ünnepi fokozatba. Így aki azzal a szándékkal tévedne be egy lakberendezési üzletbe, hogy ott őszi dekorációs termékek között válogatna, az gyorsan tegyen le róla.

Az üzletekben mér beköszöntött a karácsony. Forrás: A szerző fotója

Októberben bizony már megkezdődik a karácsonyi hangolódás. A hétvégén mi is megfordultunk az egyik barkácsáruházban, ahova már mesés téli világot varázsoltak sok-sok ünnepi kellékkel, fényfüzérrel, karácsonyfadíszekkel. Fel is tűnt egy olyan, ami tavaly nálunk sajnos összetörött. Gyorsan lecsaptam rá, most ugyanis leértékelve kínálták. Még se olyan rossz ez a korai készülődés.