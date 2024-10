A Magyar Államkincstár november 5-én utalja az összeget a bankszámlákra, a postai úton érkező támogatásokat pedig várhatóan néhány nappal később kézbesítik. Decemberben a szokásos időben, december 3-án érkezik majd a családi pótlék.

Családi pótlék emelésére tettek ígéretet Forrás: Shutterstock

Az év végi hónapokban is nagy segítséget jelent a családi pótlék, még akkor is, ha most néhány napot várni kell rá a megszokotthoz képest. Orbán Viktor miniszterelnök októberi bejelentése szerint a kormány két lépcsőben tervezi megduplázni a családi adókedvezményt, amelyet 2025-ben kezdenek el emelni, és teljes egészében 2026-ra vezetnek be.