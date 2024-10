A belföldi turisták száma is ugrásszerűen megnőtt, 9,2 százalékkal többen pihentek az országban, mint 2023 nyarán. A külföldi turizmus is erősödött: 1,2 millió külföldi vendég érkezett Magyarországra, akik összesen 3 millió vendégéjszakát töltöttek el.

Tolna vármegyében a nyári hónapokban figyelemre méltó növekedést regisztráltak. Június, július és augusztus folyamán folyamatosan nőtt a vendégéjszakák száma, összesen közel húszezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták a vármegyében.

Az országos adatok alapján a belföldi turisták 3,9 millió vendégéjszakát töltöttek el az ország különböző szálláshelyein augusztusban. A Balaton és Budapest továbbra is kedvelt célpontok voltak, de a vidéki régiók, így például Szeged térsége is kiemelkedően teljesített. Bár a Pécs–Villány térségben kisebb csökkenés volt tapasztalható, Tolna vármegye pozitív eredményei kompenzálni tudták ezt. A 2024-es nyári szezon tehát minden tekintetben sikeres volt. Tolna vármegye, a maga húszezres vendégéjszakájával továbbra is erős fejlődési potenciállal bír a következő években.