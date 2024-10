A Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola – mai nevén Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – 1929. október elsején nyitotta meg kapuit. Az intézmény a magyar agrárképzés egyik legjelentősebb bástyája, amely az elmúlt kilencvenöt év során folyamatosan igazodott a mezőgazdaság és az oktatás változó igényeihez, miközben hű maradt alapvető értékeihez és hagyományaihoz.

Vármegyénk legrégebbi iskolája, a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Fotó: Makovics Kornel

Kilencvenöt évre tekintettek vissza

Az iskola fennállása során hatalmas fejlődésen ment keresztül, de alapvető célja, a mezőgazdasági szakemberek képzése, mindvégig változatlan maradt. Az intézmény 95. évfordulójára szervezett program különleges volt, méltóképpen emlékeztek meg a múlt eredményeiről és a jelen kihívásairól. Az ünnepségen Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára beszédében kiemelte, hogy az élelmiszerellátás mindig fontos és aktuális kérdés, ezért az intézmény szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad. Hangsúlyozta a hagyományok ápolásának és az intézmény szellemiségének, valamint

a duális képzés jelentőségét, amely közvetlen kapcsolatot teremt az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat között.

Az ünnepségen Berlinger Attila, Szekszárd város polgármestere is felszólalt, aki személyes élményeit osztotta meg, hiszen pályafutása a Csapó Dániel iskolából indult. Szavai szerint: „Aki egyszer csapós volt, mindig csapós marad”, ami jól tükrözi az intézményhez fűződő közösségi szellemet és összetartozást.

Fülöp Mónika, az intézmény igazgatója is megosztotta gondolatait, hangsúlyozva, hogy bár az iskola alapítása óta a világ hatalmas változásokon ment keresztül, a színvonalas szakmai oktatás továbbra is az intézmény egyik fő erőssége maradt. Az itt tanuló diákok a jövő agrárszakembereivé válnak, akik nemcsak a mezőgazdaság fejlődéséhez, hanem az élelmezésbiztonság fenntartásához és a rendészeti szervek utánpótlásához is hozzájárulnak. Az iskola diákjai kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, többek között Tolna vármegyét képviselik az Országos Hadi Torna döntőjén is.