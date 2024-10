Dr. Csókay András személyében nemzetközi hírű idegsebészt, agykutatót köszöntött a Léleképítő sorozat újabb, keddi állomásán dr. Tóth Csaba Attila. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával zajló, értékrend erősítő program házigazdája bevezetésként aláhúzta, hogy a Léleképítő közössége nem vallási szekta. De ez alkalommal – folytatta – „a felettünk, köztünk, bennünk lévő Isten” többször fog szóba kerülni, mint általában. Következik ez abból is, hogy egy Homo Christianus – krisztusi ember – fogadta el a meghívást.

Dr. Csókay András nevét egy bravúros műtétsorozat révén gyakorlatilag az egész világ megismerhette. A vendéget dr. Tóth Csaba Attila (bal oldalon) köszöntötte

Fotó: Mártonfai Dénes

Dr. Csókay András és a megpróbáltatások

A professzor mindenekelőtt megjegyezte, hogy személyéhez kötve már huzamos ideje különböző, gyógyászatinak nevezett terméket reklámoznak a legnagyobb közösségi portálon. Kérte a közönséget, hogy ezt a fajta hirdetést ne vegyék figyelembe, ugyanakkor ha tehetik, jelentsék az illetékes fórumokon. Majd feltette a kérdést, hogy mennyire használjuk a Szentlélek ajándékait a ránk mért megpróbáltatásokban? Mert ha használjuk – hangzott válasza –, akkor minden megpróbáltatás nemcsak a javunkra válik, hanem derűvel, örömmel életerővel tölt el bennünket. Azt is elmondta, hogy huszonhat évvel ezelőtt, amikor visszatért gyermekkora hitéhez, akkor Istentől – belső hang formájában – küldetést kapott: tessék a tudományt evangelizálni!

Jóllehet – mutatott rá a professzor – a tudomány is a Szentlélek ajándéka, sehol máshol, semmilyen más szférában nincs akkora tiltakozás a názáreti Jézus ellen, mint a természettudományban. – A természettudomány, benne az orvostudomány, az is Istentől van, az is a teremtett világ dolgaihoz tartozik – hangsúlyozta. – És amikor az ember erről tanúságot tesz, akkor joggal számíthat mindenféle megpróbáltatásra, ütlegekre, de nem kell vele törődni, tovább kell menni.

A felejtéstől a megtérésig

Dr. Csókay András a házigazda által is említett nagy kérdésről, jelesül az abortuszról, azaz a terhességmegszakításról is megosztotta gondolatait. – Mi csak innen, a nőgyógyászati műtők poklából látjuk, ami ott történik – kezdte mondandóját. – Ez toronymagasan a világ legnagyobb problémája. Nincs olyan háború, ahol évtizedek óta minden nap százhúszezer emberi személyt kiirt másik emberi személy. Ez az abortusz.