110 ÉVE Kitüntetett katonatiszt földink. Várkonyi István bátaszéki jegyző, ki mint tart. hadnagy a 69. gyalogezredben századparancsnok, ez ideig két kitüntetés is érte. Először egyik felderítő szolgálata alkalmával az ellenség közelében tanúsított bátor és ügyes viselkedéséért József főherceg hadosztály-parancsnok szóbelileg dicsérte meg. Egy más alkalommal pedig századjával önálló elhatározása folytán teljesített gyors és hirtelen mozdulataival elért sikeréért írásbeli elismerést kapott. Jelenleg sebesüléséből kiépülve, de súlyos betegen fekszik. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 25.)

110 ÉVE Téli ajándék a katonáknak, özv. Traiber Tivadarné úrnő a hadbavonultak részére Szekszárdon egy bundabélést adott át a város katonaügyi osztályának a hadsegélyző hivatalhoz leendő továbbítás végett. Ezen nemeslelkű adomány buzdításul szolgáljon azoknak, akiknek módjukban áll nélkülözhető szőrméket a harctéren küzdők részére adományozni. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 25.)

110 ÉVE Szüret. Most már a szekszárdi hegyeken is befejezést nyert a szüret. A termés mennyisége általában közepesnek mondható, a minőség ellenben elég jó. Érdekes feljegyezni, hogy a lefolyt szüretelésben nagyon érezhető volt a munkáshiány. Akár hány helyen úri emberek puttonyoztak és úri leányok szüreteltek. Ez helyes és okos dolog is volt. Ha a jó Isten azt mérte ránk, hogy igazságos ügyünkért és édes hazánkért katonáinknak a csata mezőn küzdeniök kell, ne hagyjuk veszendőbe menni termésünket, amelyre éppen ilyen nehéz időben van a legnagyobb szükség. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 25.)

100 ÉVE Hősök emlékszobrának leleplezése Bogyiszlón. Múlt vasárnap leplezték le Bogyiszlón a 88 hősi halott emlékoszlopát nagy ünnepség mellett, amelyen részt vett többek között a honvédelmi miniszter képviseletében: Berzsenyi István huszárezredes, Pestmegye képviseletében Agorasztó Tivadar alispán, Szabóky Jenő nemzetgyűlési képviselő, Markó Jenő főszolgabíró, a tolnai huszárezred képviseletében Babits Gyula százados és Kalocsa város képviseletében Erdős Árpád. Az ünnepi beszédet dr. Markó Jenő főszolgabíró mondotta, amely után lehullott a lepel a Gorimbey Imre és Károly szobrászművészek által készített sikerült szoborról, amely egy szuronyrohamba menő honvédet ábrázol. (Tolnamegyei Ujság, 1924. október 25.)