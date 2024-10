Borzalmas dolgokat állít a most előkerült 11 éves gyermek édesanyja. A Borsnak korábban már nyilatkozó asszony portálunknak most azt mondta a gyermeke annak a 12 éves fiúnak a rokonainál volt, akivel megszökött miközben egy gyermekotthonból az iskolába tartottak. Az eltűnt kisfiúk közül az idősebbet továbbra is keresik a rendőrök.

Az eltűnt kisfiúk közül a kisebbik gyermek szörnyű dolgokat élhetett át. Forrás: MW archívum/illusztráció

Az eltűnt kisfiút dolgoztatták és patkánnyal dobálták

Az édesanya nem kevesebbet állít, mint hogy a család, akiknél gyermeke bujkált, dolgoztatták a fiút: tüzelőnek való fa összevágására kényszerítették és volt, hogy azzal fenyegették elvágják a torkát, ha nem szedi fel a homokot, amit direkt a földre borítottak. A halálra rémült gyermek azt mesélte édesanyjának, hogy már az első napon el akart jönni a családtól, azok viszont ezt nem engedték neki.

Az édesanya azt is elmondta, hogy ő maga személyesen is próbált érdeklődni a nagyobbik fiú családjánál, tudnak-e valamit arról, hol lehetnek a fiúk. A hozzátartozók viszont félrevezették őt, mert végig azt állították, hogy semmit nem tudnak a gyerekek hollétéről. Az édesanya ezért most össze is veszett a családdal, akik állítása szerint napokon át bújtatták, és fenyegették és embertelen körülmények között tartották az alig 11 éves gyermeket. Az asszony azt tervezi, rendőrségi felejelentést tesz a történtek miatt.

Az édesanya mindent elkövet, hogy újra egy család legyenek

A most előkerült gyermek édesanyja arról is beszámolt portálunknak, hogy egy korábbi párkapcsolata miatt került ideiglenesen gyermekotthonba a fia. A nő viszont azóta sem tudott ebbe belenyugodni és mindent elkövet, hogy újra egy család legyenek.

Reménykedem, hogy minél előbb velem lesz. Sosem mondtam le róla, és rendszeresen látogatom őt.

– nyilatkozta a borzasztóan nehéz napokat átélt asszony. A nő egyébként amikor a gyermeke eltűnt, saját maga is kereste a fiút. Bár egy faluban lakik, Szekszárdon töltött egy éjszakát és az utcán próbált a fiú nyomára bukkanni, akkor még eredménytelenül.

A rendőrség továbbra is keresi a másik eltűnt fiút

Az eltűnt fiúk közül a kisebbik gyerek ugyan előkerült, ám társát továbbra is keresik a rendőrök. A hatóság szakemberei azt kérik, hogy aki bármit tud Kovács József Dzsúlió hollétével kapcsolatban, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.