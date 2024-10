Izgalmas, inspiráló. E szavakkal jellemezte az Erőművek Éjszakája programjait Juhász Edit, a főszervező Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke. Az október 25-i esemény megnyitójának az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Látogatóközpontja adott otthont.

Juhász Edit kiemelte: az Erőművek Éjszakája lehetőséget teremt a fogyasztó és a szolgáltató közti párbeszédre

(Fotó: Molnár Gyula)

Több mint ötezer látogatót várnak az Erőművek Éjszakája programjaira

– Az idei már az ötödik alkalom, hogy az Erőművek Éjszakája révén azok is betekintést nyerhetnek hazánk erőműveinek működésébe, akiknek erre máskor nincs módjuk – mondta Juhász Edit hozzátéve, hogy a hivatal számára a közműszektor szabályozása és felügyelete több mint szakmai feladat. Küldetés is, amelynek célja a biztonságos, megfizethető és fenntartható energiaellátás hosszú távú biztosítása. Mindehhez hozzájárul az is, hogy párbeszédet indítanak a szabályozó, a fogyasztó és a szolgáltató között. Idén az Erőművek Éjszakáján több mint hatvan helyszínen mintegy 5200 előzetesen regisztrált érdeklődőt várnak.

Dr. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy Európa versenyképességi krízisbe került. Az energiaárak két-háromszor magasabbak, mint az Egyesült Államokban, illetve Kínában, ezért felvázolt egy öt pontból álló megoldási tervet. Eszerint az energia mixet úgy kell kialakítani, hogy abban az atomenergia és a megújuló energia is helyet kapjon. Azokban az országokban, amelyekben atomerőműveket zártak be, érdemes megfontolni azok újranyitását. Nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az akkumulátor iparra. Át kellene gondolni az EU szén-monoxid-kibocsátásra vonatkozó kvótáját, illetve szükség van az orosz-ukrán háború lezárására.

A sajtótájékoztatót követően bejárásra is lehetőség nyílt. Kovács Pál Juhász Editnek mutatja a paksi atomerőmű berendezéseit

(Fotó: Molnár Gyula)

Az Egyesült Államok áll az élen

Kovács Pál, az MVM Atomerőmű Zrt. kabinetfőnöke örömét fejezte ki, hogy a megnyitó házigazdája lehet a létesítmény, és néhány érdekes számadattal is szolgált. Elmondta, hogy ma a világon 415 atomreaktor működik, a legtöbb, összesen 94 az Amerikai Egyesült Államokban. Második helyen Franciaország és Kína áll 56-56 reaktorral, és jelenleg 63 épül világszerte. Emellett várják a negyedik generációs reaktorok megjelenését, amely azt biztosítaná, hogy a napjainkban ismert uránmennyiség háromezer évre elegendő üzemanyagot nyújtson az atomerőműveknek.