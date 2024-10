Megalakult Pakson a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Racskó Steffi, Féhr György, Hirt József, Tresznics Károly és Juhász Veronika tették le esküjüket a szerdai alakuló ülésen, amelyen elnököt és alelnököt is választottak. Előbbi tisztséget Féhr György, utóbbit Racskó Steffi tölti be.

Esküt tett Paks Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fotó: Molnár Gyula

– Célunk kulturális értékeken keresztül megtartani az itt élő németség identitástudatát – mondta az alakuló ülést követően az elnök. Ezt számtalan általuk szervezett program szolgálja az év során, továbbá ámogatják a Roger Schilling Zenekart és a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületet. Emellett Féhr György arról is beszélt, hogy két német nemzetiségi csoportjuk van a város egy-egy óvodájában, és szorgalmazzák, hogy az iskolákban is megmaradjon a német nemzetiségi oktatás. A következő évek feladatai közé sorolta az elnök azt is, hogy szeretnének szerepet vállalni Paks következő monográfiájának elkészülésében.