A sláger ezúttal az árvácska volt, számtalan színben lehetett belőle vásárolni. Kínálták darabszámra, több palántát egy cserépben. Szálját 200 forintért, a több szálas, cserepes változatot 600 forintért kínálták. Eső előtt szerdán vásároltak is belőle jócskán.

Eső előtt szerdán, a szekszárdi piacon lecsópaprikából, paradicsomból volt bőséges a kínálat, de méz is mindig kapható. Fotó: Mauthner Ilona / Forrás: Tolnai Népújság

Eső előtt szerdán a szekszárdi piacon

A lecsópaprikának is tart még a szezonja, kilóját 600 forint körül kínálták, és most paradicsomot is lehetett vásárolni hozzá 700-800 forintos kilós áron. A kelkáposzta és a karfiol kilójáért 700 forintot, a burgonyáért 400-at kértek.

Láttam házi tojást is, egy 10 darabos doboznak ezer forint volt az ára.

Kovászolni való uborkából most több volt mint bármikor, kilóját 780-850 forintért adták. Még lehetett venni csemegekukoricát is, de a szemek kicsit már ráncosak voltak. Amúgy 150 forintot kértek egy-egy csőért.

Méhészből sem volt hiány a piacon és mézes termékekből sem. Többen elmondták közülük, ahogy lehűlt az idő, egyre több a vásárló, érdeklődő. Különböző kiszerelésekben árulják a mézet, hogy akinek kevesebb rá a pénze, az is tudjon vásárolni, ha akar.

A füstölt árut – szalonnát, kolbászt, szalámit, töpörtyűt, angol szalonnát – kínálók is kipakoltak, de az árak kissé riasztóak, 4000 forint alatt nincs füstölt kolbász, se szalonna. Egy kiló töpörtyűért 5000 forintot kértek.

Gyümölcsből már kevesebb volt, mint pár hete. Eltűnt a szilva, kevesebb lett szőlőből is a kínálat, de egy kiló körtét lehetett 550 forintért kapni és almát is többféle áron.