Csenge bebizonyította, hogy helye van az európai távlovas sport elitjében, a lovaglást természetesen továbbra is folytatja, és felnőtt kategóriában is indulni szeretne a jövőben. Ez az eredmény pedig nemcsak számára, hanem a magyar távlovas sport számára is mérföldkövet jelent, hiszen a fiatalok körében egyre népszerűbbé válik ez a különleges sportág.