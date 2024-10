Csomag érkezett

Fotó: MW

Elsőre nehéz lenne eldönteni, hogy a Shein csomaggal együtt érkező skorpió esete egy rossz tréfa lehetett-e, vagy inkább egy figyelemfelkeltő akció a dolgozók részéről. Ugyanis lássuk be, az ember megszokta, hogy időnként hibás ruhákat, vagy a weboldalon látott képtől eltérő darabokat kap, de hogy egy veszélyes állatot is becsempésszenek a rendelése mellé, ez azért mindenkit elgondolkodtat. A skorpiók bizony nem kis házi kedvencek, hanem mérges, egzotikus állatok, amelyek nem tartoznak a váratlanul megjelenő kellemes meglepetések kategóriájába.

A skorpió jobban mutat a terráriumban, mint a Shein csomagban

Fotó: Farkas Eszter

A közösségi médiát természetesen azonnal ellepték a megdöbbent és ironikus posztok. Néhányan már arra is gyanakszanak, hogy talán a Shein új divatirányzatot akar bevezetni: a szezon új kiegészítője szlogennel. Persze ez nyilván csak tréfa, de a történet felvet néhány komoly kérdést is. Hogy kerülhet egy veszélyes állat egy online rendelésbe? Hol marad a minőségellenőrzés, és vajon hányan kaptak már extrákat a csomagjukba, amikről esetleg nem is tudtak?

A divat és a gyors kereskedelem világában egyre nagyobb figyelmet kell fordítani az ilyen incidensekre, hiszen a gyors profit hajszolása néha valóban veszélyes eredményeket hozhat. Ugyan mindenki szereti a meglepetéseket, de feltehetőleg senki sem ilyen apróságra gondol az extra ajándékok alatt. Addig is, aki most rendelne online, jól teszi, ha nemcsak a ruhák méretét ellenőrzi, hanem egy pillantást vet arra is, hogy nincs-e valami életveszélyes kiegészítő a csomagban.