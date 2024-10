Önkormányzat 1 órája

Felesküdtek rá, hogy a településüket szolgálják

Sor került Bátaapátiban a június 9-én megválasztott új képviselő-testület alakuló ülésére. Koroknai Róbert, a település polgármestere már korábban, a voksolások eredményének kihirdetését követően hivatalba lépett, most pedig megkezdődött a képviselők közös munkája is. A cél világos: Bátaapáti a jövőben is olyan település legyen, ahol jó élni, és ahol helyiek számíthatnak az önkormányzatra.

Bencze Péter Bencze Péter

Az alakuló ülés alkalmával a képviselők eskütételét követően sor került az úgynevezett Ügyrendi Bizottság felállítására is. Ennek elnöke Tornóczky Gábor lett. Az ő munkáját Rózsa Balázs, valamint Farkas Attila segítik a jövőben. A Koroknai Róbert vezette testület most a legfontoabb településüzemeltetési feladatok megoldására koncentrál

(Forrás: MW archívum) Alpolgármestert egyelőre nem választottak a képviselők, erre a döntésre várhatóan egy későbbi időpontban kerül majd sor. Bátaapátiban legközelebb október 21-én, vagyis hétfőn ülésezik a képviselő-testület. A rendkívüli ülés során a legfontosabb téma a településen tervezett karbantartási munkák elvégzéséről szóló előterjesztés lesz – tudtuk meg Koroknai Róbert településvezetőtől.

