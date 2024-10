A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését mindkét fél kezdeményezheti, és gyakran azért választják, mert ez a forma rugalmasságot biztosít.

Felmondás közös megegyezéssel, mind két fél kezdeményezheti. Érdemes elolvasni - még aláírás előtt - a szerződést

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A legfőbb előnye ennek a megoldásnak, hogy a munkáltatónak nem kell indoklással ellátott felmondást kiadnia, és a munkavállalónak sem kell letöltenie a felmondási időt, ezzel gyorsabb, konfliktusmentes lezárást tesz lehetővé. Hátránya viszont, hogy mindkét félnek egyet kell értenie a feltételekben, így kompromisszumokat kell kötni. A közös megegyezéssel történő felmondás szigorú jogi keretek között történik, amelyeket mindenképpen be kell tartani. – írta a Pénzcentrum.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről rendelkező megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.

Rendelkezni kell a felek elszámolásáról, a munkavállalót megillető juttatásokról

Mire kell nagyon figyelni? Kötelező megjelölni a felek arra vonatkozó egyértelmű szándékát, hogy a munkaviszonyt mely nappal szüntetik meg – ez viszont nem lehet a megállapodás megkötését megelőző nap –, rendelkezni kell a felek elszámolásáról, a munkavállalót megillető juttatások jogcíméről, összegéről, a munkavállalót terhelő kifizetésekről, ezek jogcíméről, összegéről.

Nagyon fontosak az emberi gesztusok is, tehát, hogy a kollégának legyen lehetősége elbúcsúzni a munkatársaitól.

A személyes anyagait el tudja vinni, és azok online részéhez is hozzáférhessen. A kilépése során az eszközök leadására is kellő időt célszerű adni. Szükséges esetben célszerű lehet a munkavállaló hazautazását is biztosítani.

Össze kell gyűjteni, hogy a két fél oldalán milyen követelések és előnyök vannak. (például tanulmányi szerződés, károkozás gépkocsiban, ki nem fizetett bónusz, felmondási idő hossza, stb.) A közös megegyezés tartalmazzon konkrét számokat, hiszen a munkavállaló számára egyértelműen ki kell tűnjön, hogy mekkora összegre jogosult, ha aláírja a megállapodást.

A leggyakoribb hibák között szerepel, hogy a munkáltató nem megfelelően tájékoztatja a munkavállalót a döntés okairól és a megszüntetés körülményeiről. A közös megegyezés sikere azon múlik, hogy mindkét fél számára előnyös feltételekben állapodjanak meg. Ehhez kulcsfontosságú, hogy a tárgyalások során kölcsönösen figyelembe vegyék egymás igényeit és elvárásait.