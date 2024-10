„Az ember szívében ott van az Istenéhség”

Beszélgetésünk során Andrea arra is rámutat, hogy szerinte minden ember szívében ott szunnyad az Isten iránti vágy. Ezt a vágyat a mai ember a szenvedélyek és élvezetek hajszolásában próbálja megelégíteni. – Ez a vágyakozás nagyon ősi ösztön, és minden ember szívében jelen van, még ha nem is mindig tudatosul bennünk. Az emberek imádó lények. Ha Isten helyett mást imádunk, akkor az életünkben mindig jelen lesz valamilyen függőség vagy szenvedély. Ilyenkor a mobiltelefon, a televízió, a pénz, vagy akár a szex válik a fontossá, de ez idővel mindig hiányérzetet fog okozni – magyarázza. A modern világ különösen kedvez annak, hogy ezt a lelki éhséget elnyomjuk magunkban, de szerinte eljön a pillanat, amikor a felszínre tör, és az ember ráébred a hit iránti szükségletére. Andrea úgy véli, hogy Isten folyamatosan jelen van mindenki életében. – A világ zajában könnyen elveszíthetjük az irányt, egyszerűen annyi zsivajjal és élménnyel vesszük körbe magunkat, hogy már észre sem vesszük, soha nem vagyunk csendben. Pedig Isten mindig ott van, nem erőszakosan, nem harsogva, meghagyva szabad akaratunkat, de várja, hogy visszataláljunk hozzá. Krisztus az, aki megmutatja, mi az igazi érték az életünkben, és mi az, ami csak a világ felszínes zaját tükrözi – teszi hozzá.

A hit kihívása ma

Andrea nem csak személyes hitéről, hanem a Carpe Deum műsorában megélt tapasztalatairól is mesél, ahol gyakran boncolgatja a hit kérdéseit a modern világ fényében. – A hit nem egy elavult fogalom, hanem egy mai, élő valóság, amely minden ember életére hatással lehet. Sőt, hatással kell lennie – hangsúlyozza. Jézus igazi forradalmár volt, aki szembeszállt a kor normáival és elvárásaival. Tanításai nem csak a saját korának szóltak, hanem olyan örökérvényű igazságokat tartalmaznak, amelyek ma is forradalmi hatással bírnak. – Jézus nem félt szembemenni a társadalmi normákkal és a hatalmon lévőkkel. Olyan értékeket hirdetett, mint a szeretet, az igazság és a megbocsátás, ami teljesen új látásmódot hirdetett akkor és most is – véli. – Jézus valódi radikális volt, nem kötött kompromisszumot a hit és az erkölcs kérdésében. Az ő útja nem a könnyebbik, hanem az igazabbik út, és erre hív mindenkit, aki követni akarja őt – mondja Andrea.