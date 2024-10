Dunaföldvár egyik legnagyobb rendezvényét, a Szüreti Fesztivált rendezték az elmúlt hétvégén a városban. Az időjárás ugyan némiképp átírta a forgatókönyvet, de a szervezők mindent megtettek azért, hogy az érdeklődők kedvében járjanak. A pénteki megnyitót még ragyogó időben rendezhették, amikor is nem csak Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere köszöntötte a megjelenteket, hanem a „névrokon” települések vezetői, képviselői is.

A Földváriak Találkozóján résztvevő polgármestereket Pataki Dezső köszönti (Beküldött fotó)

„Névrokon” települések vezetői, képviselői találkoztak

A Szüreti Fesztivált ugyanis egybekötötték egy másik, szintén nagy múltú rendezvénnyel, a Földváriak Találkozójával. Több mint húsz éve hívták életre a programot, és a Covid miatt ugyan volt pár év kényszerű kihagyás, de az idei már a huszonkettedik alkalom volt. Kezdetben a magyarországi Földvárok, vagyis Dunaföldvár, Balatonföldvár, Pusztaföldvár és Tiszaföldvár polgármesterei, delegációi találkoztak, majd idővel határon túli településekkel bővült a kör, így ma már a vajdasági Bácsföldvár, illetve Erdélyből két falu, Székelyföldvár és Melegföldvár is rendszeres résztvevője a találkozóknak.

A kapcsolat egyrészt a barátságok erősítését szolgálja, ugyanakkor kulturális vonalon is megjelenik az együttműködés. Ennek ékes példája a Földvári Kórusok Találkozója, amelyet idén is megrendeztek, illetve hogy a földvári alkotók munkáiból nyílt kiállítás a művelődés központban. A rendezvényen a sport is szerepet kapott a városi kalandtúra révén.

Minden korosztályra gondoltak

Ez utóbbit és a többi szombat délelőtti programot szerencsére nem mosta el az eső, így a fesztiválsátorban kézműves foglalkozással várták a gyerekeket, valamint koncertet adott Tompeti és barátai. Az íjászversenyt és a főzőversenyt szintén meg tudták rendezni. Délután azonban már némi módosításra volt szükség. A szüreti felvonulás ugyan elmaradt, de amit lehetett, áthelyeztek a művelődési központba, így a néptánc gálának és a Band of Streets műsorának is az intézmény biztosított helyszínt. A Follow the Flow nagyszínpadra tervezett koncertjét le kellett mondani, de hazánk egyik legnépszerűbb zenekara ígéretet tett rá, hogy jövőre visszatérnek Dunaföldvárra.