A célpulzus – a mozgással – a 220, de ebből levonjuk az életkorunkat, így egy 60 éves embernek a célpulzusa 160. Ezt kell elérnünk a sportolás során, miközben alaposan megizzadunk. Fontos, hogy a mozgásunk legyen vegyes – torna, futás, gyors gyaloglás, labdajáték – nagyon hasznos az úszás is, mely az összes tartási betegséget gyógyítja.

– A gyerekek között sok a gerincferdüléses, jó lenne, ha az óvodákban, általános iskolákban egy mászófalat is kialakítanának. A falmászás az egyik legjobb gyógymód a gerincferdülés kezelésére.

– Az elmúlt tíz évben egyre többen veszik komolyabban a mozgást, mint az egészség egyik megőrzőjét – mondta dr. Kovács Klára. Én például 50 éves korom körül kezdtem el rendszeresen futni, tornászni. Vannak települések ahol megalakultak a futókörök, így egymást ösztönzik az emberek a mozgásra.

Mozgásban a sor végén, betegségekben a sor elején vagyunk

Az Eurobarométer felmérésében a magyarok 59 százaléka úgy nyilatkozott, hogy soha nem mozog, 15 százaléka nagyon ritkán.

A magyarok háromnegyede soha nem mozog vagy nagyon keveset.

Finnországban 8, Svédországban 12, Szlovéniában 25, Csehországban pedig 26 százalék a soha nem sportolók aránya.

Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke, a Mozgás receptre program kezdeményezője az orvostudományban ismert ténynek nevezte, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a mozgás. Példaként említette, hogy a cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében már a terápia kötelező része a sport. Felhívta a figyelmet arra, hogy több elkerülhető halálozási oknál Európában listavezető vagy dobogós Magyarország, a magyarok várható élettartama pedig átlagosan 4,5 évvel marad el az uniós átlagtól.

Az emberek többsége nem is hallott arról, hogy lehet kérni erre támogatást

Szekszárd egyik legnagyobb fitnesz termének tulajdonosát is megkérdeztük arról, volt-e már arra példa, hogy valaki a Mozgás receptre programra hivatkozva, társadalombiztosítási támogatással jelentkezett náluk. Dr. Fajszi Lajos elmondta, ilyenre nem volt példa, mert szerinte az emberek többsége nem is ismeri a lehetőséget, így nem is kéri. Arra volt példa náluk is, hogy az orvos küldte, mert a műtét előtt húsz kilót kellene fogyni, vagy műtét utáni rehabilitációt kért. Természetesen minden esetben szakember ad útmutatást – mondta dr. Fajszi Lajos.