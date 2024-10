Klasszikus haszonélvezeti jogról beszélünk például akkor, amikor az egyik házastárs meghal, a másikat pedig holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg a közösen lakott ingatlanon, illetve az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. A másik gyakori eset, amikor a szülő a gyermekének adományozott vagy vásárolt ingatlanára kerül bejegyezésre a haszonélvezeti jog.

Haszonélvezeti jog: tudni kell, hogy töröltetni nem lehet, csak lemondani róla. Érdemes meggondolni kinek ajánljuk fel

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Haszonélvezeti jog, más tulajdonát használja sajátjaként

A haszonélvezeti jog egy természetes vagy jogi személy számára biztosított olyan vagyoni jog, amely ideiglenesen jogot biztosít arra, hogy valaki más tulajdonát használja és annak hasznát élvezhesse, mondta az általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd. Miközben a haszonélvezőnek joga van az ingatlan vagy az ingóság használatára, nem károsíthatja vagy semmisítheti meg azt, és nem is rendelkezhet vele, azaz a haszonélvező nem adhatja el az ingatlant. A haszonélvezeti jog jogszabály folytán vagy szerződéssel történő alapítással keletkezik, és a Polgári Törvénykönyv rendelkezik róla.

Szerződésbe kell foglalni, ügyvéd által ellenjegyezve

A haszonélvezeti jog ingyenesen, illetve ellenérték fejében is létrejöhet szerződés útján, ingatlan esetén pedig be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba még akkor is, ha öröklési jog útján keletkezett.

A szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, amelynek díja az ügyvéd, illetve a közjegyző árszabásától függ. Ki kell még fizetni a földhivatali eljárási illetéket, ami 6600 forintra, illetve a tulajdoni lap illetékét is, ami 1000 forintra rúg.

Haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése esetén haszonélvezeti illeték fizetendő, kivéve, ha a jogügylet közeli hozzátartozók (egyenes ági rokonok, illetve házastársak) között jött létre. Ingyenes jogügyleteknél az illeték a haszonélvezeti jog értékének 18 százaléka, lakóingatlanoknál pedig 9 százaléka, míg visszterhes jogügyleteknél a haszonélvezeti jog értékének 4 százalékát teszi ki.

Holtig tartó haszonélvezeti jog törlése, lehetséges?

Olvasónk azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy két évvel ezelőtt az élettársa holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott a nyaralójukra. Kapcsolatuk mostanra megromlott, ezért érkezett hozzánk egy kérdés, hogyan lehetséges a holtig tartó haszonélvezeti jog törlése.