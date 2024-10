A leghosszabb időt töltötte el a tordasi gazdasszony birtokán a szekszárdi focibíró. Sanyi és Vivien között a kezdetektől megvolt a szimpátia, ám ez nem az a fajta érzelmi kapocs volt, ami egy nő és egy férfi között fel tudta volna lobbantani azt a bizonyos szikrát. A Házasodna a gazda csütörtöki adásában könnyek között búcsúztak el egymástól.

Lengyel Sándor töltötte el a leghosszabb időt a Házasodna a gazda című műsorban az udvarlók közül. Fotó: RTL klub

„Úgy érzem, hogy még nem vagy túl az előző kapcsolatodon, köszönöm neked ezt a hét napot” – mondta elérzékenyülve Sanyi, amire Vivien annyit felelt, hogy „Csupaszív ember vagy, s ha nem most találkozunk, akkor talán másképp alakul”.

Sanyi a bejátszásban azt mondta, nagyon megkedvelte Vivit, aki akár a harmadik felesége is lehetett volna. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a tordasi gazdasszony érezhetően nem tud nyitni felé. „Nem most jött el a mi időnk!” – nyugtázta.

Amikor Nádai Anikó megérkezett, hogy kifaggassa Vivit a döntéséről, a szőkeség azt mondta, Sanyi a világon a legjobb ember, akivel találkozhatott. A műsorvezetőnek azt is elmondta, hogy ő sem Sanyival, sem a másik két fiúval nem áll készen egy kapcsolatra.

A bejelentés azonban nem történt meg, erre már a Sanyi nélkül részekben, jövő héten kerül sor. Ha szeretné még egyszer elolvasni, hogy Sanyi napjai hogy teltek Viviennél, akkor kattintson ide, az összes cikkünket megtalálja itt, egy helyen!

A Házasodna a gazda című párkeresőt hétfőtől csütörtökig, minden nap 21.30 órától lehet követni az RTL Klubon.