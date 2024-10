Az elsők között költözött be Vivien gazdasszonyhoz Dani, akitől aztán gyorsan el is köszönt a szőkeség, hiszen a fiatalember jelezte neki, hogy munkaügy miatt három napra távoznia kell. A tordasi menyecske nem nézte ezt jó szemmel, s a kiválasztáson közölte Danival, hogy le is út, fel is út, neki így nem kell, ebben a formában nem szeretne vele ismerkedni a Házasodna a gazda című műsorban.

Sanyi még mindig versenyben van Vivien kegyeiért a Házasodna a gazda című műsorban.

Fotó: RTL Klub

Azóta újabb udvarlók érkeztek a tordasi birtokra, de közülük is már csak Roli maradt. No meg az első körben beköltöző szekszárdi focibíró, Lengyel Sándor, vagyis Sanyi, illetve a képernyőről eltűnő Balázs. Hozzájuk csatlakozott most Dani, akit különösen Roli nem fogadott éppen jó szívvel.

Vivien a hétfői részben megmutatta, hogyan kell megülni a lovat, amire Sanyi meg is jegyezte, hogy „Vivi ma is egy bombázó volt!”

