Erre – mint Gáncs István megjegyezte – még nem volt példa. Tengelic polgármestere továbbra is alelnökként dolgozik a TEIT-ben. A társulás elnökét pedig változatlanul Kalocsa adja, de személye változott: dr. Bagó Zoltán tölti be a következő öt évben a tisztséget. Egyhangúlag szavazta meg mindkét vezetőt a grémium. A korábbi kettő helyett három bizottságot hoztak létre. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke Bordács József faddi polgármester lett, a Ellenőrző Bizottságot továbbra is Madocsa első embere, Baksa Ferenc vezeti, és Tolna vármegyei vezetője lett az újonnan alakult Fejlesztési Bizottságnak Romhányi Károly, Gerjen polgármestere személyében. A személyi döntéseket egyhangúlag támogatta a társulási tanács. Az új elnök azt mondta, a városvezetőként képviselt transzparenciát és tisztességet tartja vezérelvének a TEIT elnökeként is.

A grémium egyhangú szavazással döntött a vezetők személyéről (Fotó: TN)

Szót kért az ülésen Paks polgármestere, hogy a különleges gazdasági övezet létrehozása nyomán kialakult helyzetről beszéljen. Heringes Anita a TEIT társulást együttműködésre hívta és azt kérte, hogy minél előbb egyeztessenek a térség fejlesztéséről és az ahhoz szükséges forrásokról. Dr. Bagó Zoltán leszögezte, Kalocsa abszolút partner ebben. Gáncs István alelnök is megerősítette, hogy a tárgyalóasztaloknál a 60 ezer embert képviselő társulásnak helye kell, hogy legyen. A társulás tagjai abban maradtak, hogy a különleges gazdasági övezet létrehozásának kérdésében mielőbb újra egyeztetni fognak és közösen lépnek fel a térségben élők érdekeiért.