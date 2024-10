*

Hetedszer vehette át képviselői megbízását Potápi Árpád János. A választókerületben Potápi Árpád Jánosnak újra bizalmat szavaztak a választók, a végeredmény alapján 24362 szavazattal. Ekkora arányban korábban még sosem kapott felhatalmazást a képviselő. (https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2022/04/hetedszer-vehette-at-kepviseloi-megbizasat-potapi-arpad-janos - teol.hu, 2022. április 13.)

A polgármester-országgyűlési képviselő

Csupán néhány településen van eddig több polgármester-jelölt, köztük Szekszárdon, ahol Kocsis Imre Antallal szemben Halmai Gáborné az MSZP jelöltje, Bonyhádon pedig a független Oroszki István mellett indul Potápi Árpád fideszes országgyűlési képviselő is. (Tolnai Népújság, 2002. szeptember 19.)

*

Bonyhád, Potápi Árpád: – Csak köszönetet tudok mondani mindenkinek, aki segített ennek az eredménynek az elérésében. Köszönöm szüleimnek, nagyszüleimnek, nagymamám ma 80 éves, szép születésnapi ajándékot kapott. Köszönöm a támogatóimnak. Bonyhád és a polgári összefogás újabb nagy sikerének tartom ezt az eredményt, ígérem, úgy fogunk dolgozni, hogy büszkék legyenek, akik ránk szavaztak, de akik másképp gondolták, őket is meggyőzzük arról, hogy érdemesek vagyunk a város vezetésére. (Tolnai Népújság, 2002. október 21.)

*

Bonyhád polgármestere újra Potápi Árpád, aki a Fidesz MPSZ és a KDNP jelöltjeként indult a választáson. Nagy eredménynek tartja, hogy a város minden választókörzetében Fidesz-KDNP győzelem született. Mint mondta, ez nagy felelősséget is ró az új testületre. Az eredmény az elmúlt négy év munkájának is köszönhető – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy volt értelme annak a gondolkodásmódnak, amellyel igyekeztek széles rétegek érdekeit képviselni, a pártpolitikát messze tartani a várospolitikától. Továbbra is ez lehet a járható út – jegyezte meg Potápi Árpád. (Tolnai Népújság, 2006. október 2.)

*

Újra Potápi Árpád János lett Bonyhád polgármestere. Magas fölénnyel, 3214 szavazattal a választópolgárok 71,97 százaléka tette le mellé voksát. A város régi-új vezetője örömteli eredménynek tartja, hogy Bonyhád minden választókörzetében a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt ciklusban dolgozó képviselőtestület tagjai ismét bizalmat kaptak a helyi lakosoktól. Hangsúlyozta, hogy az emberek hatalmas támogatása erőt jelent számukra a következő esztendőkben is. A polgármester megköszönte azon bonyhádi választó polgároknak a részvételt, akik elmentek szavazni. (Tolnai Népújság, 2010. október 4.)