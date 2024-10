Nemzeti Vágta 1 órája

Horváth István is gratulált Tóbiás Zsuzsának

Rengetegen követték vasárnap a Nemzeti Vágta döntőjének eseményeit. Tolna vármegyében sem volt ez másként, és volt is miért izgulni. Az országnak erről a részéről ugyanis több lovas is szépen teljesített a versenyen. Ráadásul, az idei Vágtát végül a decsi Tóbiás Zsuzsa nyerte meg Galaxy nevű lovával. A nem mindennapi teljesítményhez Horváth István is gratulált.

Bencze Péter Bencze Péter

Horváth István, Szekszárd és térségének országgyűlési képviselő a győzelem kapcsán azt írta a Facebookon: „Magabiztos győzelmet aratott Szilvásváradon a Decs települést képviselő Tóbiás Zsuzsa, akinek Galaxy nevű lova címet védett, így háromszoros és ezzel örökös bajnok lett. Gratulálok!“ A decsi Tóbiás Zsuzsa és Galaxy nevű lova történelmet írtak a mostani Nemzeti Vágta győzelemmel.

Fotó: Facebook Amint arról vasárnap beszámoltunk: A decsi lovasnak nagy esélye volt a győzelemre, hiszen lova, Galaxy tavaly is megnyerte a Nemzeti Vágtát, igaz akkor Kecskemétet képviselve, azt megelőző évben pedig szintén Decset. Galaxy immár háromszoros bajnok lett, így az Örökös bajnoki címet is kiérdemelte. A verseny után Tóbiás Zsuzsának és a háromszoros vágtagyőztes lovának, Galaxynak szólt vasárnap a magyar himnusz. Tóbiás Zsuzsa elmondta, bízott a győzelemben. Évekkel ezelőtt, 2008-ban az édesanyja is részt vett a Nemzeti Vágtán, már akkor elhatározta, hogy ő is megpróbálkozik majd a versennyel. A Galaxy nevű ló egyébként történelmet írt, mostantól örökös bajnok, ugyanis harmadik alkalommal győzött, a Nemzeti Vágta történetében pedig ezelőtt sosem történt még ilyen.

