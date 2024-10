A Magyar Közút munkatársai Tolna vármegyében összesen hat útszakaszon gyűjtötték az illegálisan kidobott út menti hulladékot: az 56-os, a 6-os, a 61-es és a 651-es főút több szakaszán, illetve a Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő úton. Az illegális hulladéklerakót felszámolták.

Illegális hulladéklerakót számoltak fel Tolna vármegyében is október tizenegyedikén, térségünkben 2,4 tonna illegális szemetet gyűjtöttek össze.

Forrás: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Illegális hulladéklerakót számoltak fel

A Magyar Közút idén október tizenegyedikén szervezte az országos szemétgyűjtési akciónapot a társaság tizenkilenc vármegyei igazgatósági központja, a budapesti székház dolgozói, valamint nyolcvan mérnökségének képviseletében összesen mintegy ezer fő részvételével. Az akciónapon közel negyven Tolna vármegyei kollégájuk vett részt. A társaság tájékoztatása szerint ezen a napon közel 2,4 tonna szemetet gyűjtöttek össze az 56-os, 6-os, 61-es és 651-es főút több szakaszán, illetve a Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő úton, a felsorolt útszakaszok mellől. A legtöbb illegális hulladékot a Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd összekötő úton gyűjtötték, itt több mint hétszázötven kilogrammnyi szeméttől szabadították meg az út környezetét.

Szélmalomharc a szemetelők ellen

Az akciónapon országosan összesen ötvenöt tonnát meghaladó hulladékot szállítottak el hivatalos lerakóhelyekre a közutas szakemberek. Az akciónap célja az út menti területek megtisztítása mellett az volt, hogy bemutassák, milyen napi szintű szélmalomharcot jelent az illegális szemetelőkkel szembeni küzdelem. A közúthálózat mentén az autósok által eldobált csomagolási hulladékok összegyűjtésén felül néhány illegális lerakó felszámolása is megvalósulhatott.

A közutasok gyakran találnak bútorokat, textileket, építési törmeléket, elektronikai berendezéseket, gépjárműalkatrészeket, valamint gumiabroncsokat is az illegális szeméthalmokban

Forrás: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A társaság általános tapasztalata, hogy sokan a felesleges hulladékot kevésbé forgalmas utak mellett dobják ki, így a közutasok gyakran találnak bútorokat, textileket, építési törmeléket, elektronikai berendezéseket, gépjárműalkatrészeket, valamint gumiabroncsokat is, melyek elszállításáról több térségben is gondoskodniuk kellett a szakembereknek. Ezen felül autóbontásból származó karosszériadarabok, gázálarcok, valamint még éles lőszer is előkerült a szeméthalmokból, szerepel közleményükben.