Szalonnabefőttnek nevezte el a megálmodója, de természetesen nem befőtt készül a finom sertéshúsból és zsírból, pusztán a tartósításhoz van szükség üvegre, írja a Mindmegette.hu.

Így készül a szalonnabefőtt Fotó: Mindmegette

Hozzávalók:

1,5 kg császárszalonna (hasaalja szalonna)

víz

só

cukor

fekete bors

babérlevél

csilipehely

fokhagyma



Elkészítése:

A csontot – a bordákat – leválasztjuk a húsról. Ne dobjuk ki, isteni finom leves készülhet belőle. A szalonnát egyforma darabokra vágjuk, és szépen, nem túl szorosan befőttesüvegekbe rendezzük. Felforralunk 1 liter vizet 150 gramm sóval, majd a forró sós vizet ráöntjük a szalonnára. Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni, majd 2 napra hűtőbe tesszük. Utána leöntjük a sós vizet, a szalonnákat félretesszük, az üvegeket pedig kiöblítjük. A szalonnákat visszatesszük az üvegekbe. 5-6 gerezd fokhagymát felvágunk és azt is az üvegekbe tesszük. 1 liter vízhez adunk 150 gramm sót, 1 tk. cukrot, 1 ek. egész fekete borsot, 2 db babérlevelet, ½ tk. csilipelyhet. Felforraljuk, és ráöntjük a hagymás szalonnára.

Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni, majd 7 napra hűtőbe tesszük. Ezt követően kiszedjük a szalonnát a fűszeres vízből, papírtörlővel megtörölgetjük. A szalonna készen is áll a tálalásra, de különböző fűszerekkel be is dörzsölhetjük. A szalonnákat sütőpapírba vagy fóliába csomagolva akár több hónapra is lefagyaszthatjuk.