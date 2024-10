Filóné Ferencz Ibolya már korábban is betöltötte ezt a tisztséget a Völgységi Önkormányzatok Társulásában, így folytathatja munkáját a térség településeinek összefogásáért és képviseletéért.

Tisztújító tanácsülést tartott a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) október 15-én

Fotó: Facebook

Az elnökhelyettesi poszton sem történt változás: Kelemen Ferenc, Izmény polgármestere látja el továbbra is ezt a feladatot, ahogyan az elmúlt öt évben is. A pénzügyi bizottság összetétele szintén változatlan maradt, ahol Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere tölti be az elnöki pozíciót. A bizottság további tagjai Schellné Simcsik Orsolya, Kakasd polgármestere, Molnár Józsefné, Cikó település vezetője, valamint Dávid Tímea, Aparhant polgármestere. A grémium munkáját külsősként Fábiánné Klem Franciska is segíti.

Filóné Ferencz Ibolya a tanácsülés végén köszönetet mondott a társulás tagjainak a bizalomért és az eddig elvégzett közös munkáért. Emellett sok sikert és eredményes munkát kívánt mind az újonnan megválasztott, mind a korábbi településvezetőknek, akik újráznak a következő ciklusban is.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása kiemelt szerepet játszik a térség önkormányzatainak együttműködésében, közös projektjeinek megvalósításában és a régió fejlődésének támogatásában. A stabil vezetés és a folyamatos együttműködés lehetőséget teremt a települések számára, hogy hatékonyabban képviselhessék érdekeiket, valamint közösen dolgozzanak a helyi lakosság javát szolgáló fejlesztésekért.