A fiatal háziorvosok számára is vonzóbb lenne, ha több jogosítványa lenne a háziorvosoknak, több diagnosztikai, terápiás eljárást végezhetnének. Ezzel kapcsolatban Takács Péter államtitkár elmondta, folynak az egyeztetések, s még az ősszel egyes terápiákat, gyógyszerek felírását megkapja a háziorvosi praxis, és így kevesebbszer kell a beteget szakorvoshoz küldeni. Könnyíti ezt az is, hogy már a gyógyszercégek nem dotálják a felírást, így a szakorvosok nem ragaszkodnak ahhoz, hogy azt ők tehessék.

Digitalizáció és a komfortfokozat javítása

A tárca vezetője beszélt arról is, hogy világszerte élen járunk a digitalizálás adta lehetőségek hasznosításában. Már legtöbb ember telefonján ott az Egészség ablak applikáció, amelyen napról napra több információ, lehetőség szerepel, többek között lehet már időpontot foglalni szakrendelésekre is. Hozzátette, ezt az utóbbit sajnos még kevesen használják.

Beszélt arról is, a nagyobb beruházások, új műtőblokkok, hotelszárnyak, főleg a szakmát, a gyógyítókat szolgálták, komoly benyomásokat viszont járóbetegként szereznek az emberek, és ők vannak többségben. Még a Szent János kórház igazgatójaként tapasztalta, hogy ott évente 40-45 ezer fekvő beteg mellett majd egymillió járóbeteget láttak el. Ezért a következő tíz évben a digitális képalkotó technika fejlesztése mellett a szakrendelők és a várók komfortfokozatát kell javítani.

Azt is megjegyezte, hogy a képalkotó technika terén jelentős fejlődés lesz, ha az MR és a CT piaca állami felügyelet alá kerül, így majd az interneten a központi leletezőbe küldött képeket gyorsabban tudják elemezni. Azt is említette, hogy ebben, s az egyéb képek vizsgálatánál is segítségül hívják majd – mert ebben világszerte a legjobbak között van a hazai egészségügy – a mesterséges intelligenciát.

Zsúfolásig megtelt az előadóterem Fotó: Makovics Kornel

Magánpraxis és várólista

A következő kérdéssel a moderátor a magánellátást firtatta.

A szekszárdi kórház főigazgatójának véleménye, ha valamire van kereslet, akkor jó, ha arra kialakul piac, de itt néha az a baj, hogy főleg vidéken nincs elég szakember a magán és az állami ellátásra, ezért előfordul, hogy a magánorvosként végzett munka után az államiban pihenik ki magukat az orvosok. A privát beteggel kedvesek, a másik munkahelyen már kevésbé olyanok.

Hasonlóan vélekedett az államtitkár is, említve a svájci, angliai példát, ahol csak az dolgozhat magánkórházban is, aki az állami, vagy biztosító kórházában az előirt normát teljesítette.

Szinte természetes, hogy szóba került a várólista is. Takács államtitkár erre azt mondta, a covid utáni hetekben 27 műtéti típusban volt várólista, most országosan háromban van 60 napnál hosszabb várakozási idő, csípőprotézis, térdprotézis és kiterjesztett gerincstabilizáló műtétnél.