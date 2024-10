Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa a daganatos betegségek okairól elmondta, hogy mivel az okok nagyon összetettek, ezért a kezelés is nehéz, tény azonban hogy az immunrendszer működésének kulcsfontossága van.

Októberben már hideg van, öltöztessük fel házikedvenceinket is a sétához, nehogy megbetegedjenek

Sok minden károsítja az immunrendszert

Az állatorvos szerint hosszú lenne felsorolni, hogy hány tényező veszi igénybe és károsítja az immunrendszert, kezdve a környezeti szennyezéstől egészen a lelki problémákig, azonban az egyik fontos ok, amire kevesen gondolnak, az a gyógyszerek miatti toxikus terheltség.

– Gyakran olyan betegségeket is gyógyszerekkel kezelünk, amelyek beszedése helyett spontán is meggyógyulnánk, időnként aktivizálva így az immunrendszert. Például egy nátha, egy torokgyulladás, amelyek az állatoknál is gyakoriak, az egyszerűbb influenzaszerű megbetegedések és hasonlók mind alkalmat adnak arra, hogy az szervezet legyőzze a kórokozókat. Ez által az immunrendszer erősebb lesz, hiszen a természetes funkcióját gyakorolja. Egy ilyen immunrendszer a rákkal is sikeresebben veszi fel a versenyt – tette hozzá.

Segít az állatorvos

Az állatorvos szerint ez persze nem azt jelenti, hogy hanyagoljuk el a betegségeket, hiszen vannak olyanok, amelyek kezelés nélkül halálosak lehetnek, mint amilyen a kutyák babesiosisa. Ám az állatorvos segítségével ezeket diagnosztizálni lehet és akár azt is el lehet dönteni, hogy egy adott betegséget hagyjunk-e spontán módon meggyógyulni, mint például egy túlevés miatti gyomorrontást, vagy pedig kezelésre van-e szükség.