Bárki betekintést nyerhet ebbe a varázslatos világba

A Besweetben hazai vagy etikus kereskedelemből származó prémium alapanyagokból készülnek a különlegesen finom csokoládék. Látogatóközpontként is működik, ahol évente több ezer érdeklődőt fogadnak, köztük gyerekcsoportokat is. Bárki betekintést nyerhet ebbe a varázslatos világba, és megtapasztalhatja, milyen kitartással és ügyességgel dolgoznak a megváltozott munkaképességű szakemberek. Van köztük, aki mozgásában korlátozott, rosszul hall, lát vagy esetleg nehezen jegyez meg egyszerre több információt. Ez a sokszínűség azonban nem akadály, hanem erőforrás, amely egyedivé és különlegessé teszi a Besweet közösségét. A Látogatóközpont nemcsak munkát ad a speciális szükségletű embereknek, hanem már egészen kicsi gyerekeknek is példát mutat, hogy megbecsüljék a munkájukat.

Andrea nagy eredménynek tartja, hogy a pandémia idején és a változó gazdasági helyzetben is sikerült megtartani az állásokat. „Az, hogy reggelente határozott céllal kelnek fel az itt dolgozó emberek, van állandó munkájuk, méltányos keresetük és társaságban vannak, értelmet ad az életüknek” – meséli büszkén.

Az uniós tagság révén megismert külföldi példák és támogatások inspirálták Mészáros Andreát és kollégáit, hogy olyan programokat indítsanak, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő emberek számára, hogy a nyílt munkaerőpiacon helyezkedhessenek el.

„Az uniós csatlakozás számunkra nemcsak anyagi támogatást, hanem szemléletváltást is hozott, amely segített egy befogadóbb társadalom kialakításában.