Kereszt emelkedik a közeljövőben Kalaznó bejáratánál. Egy felhívás is hozzájárult ahhoz, hogy ez megtörténjen a fekvéséből, nyugalmat árasztó természeti környezetéből, rendezettségéből adódóan a béke szigetének is nevezhető településen.

Az asztalos műhelyben készülő kereszt, a felvételen Szabó László, a KDNP Tolna Vármegyei szervezője, Mayer-Kovács Mónika, Orbán Attila és Adorján Sándor látható

(Beküldött fotó)

Állíts egy keresztet a békéért! Ezt a nevet viseli a KDNP országos akciója, amelyhez Kalaznó is csatlakozott. Miután a községhez tartozó pusztán az egykori kereszt már elenyészett, ezért a KDNP kalaznói szervezete úgy döntött, hogy újat készíttet, helyben.

Kereszt, a béke jegyében

Adorján Sándor kalaznói asztalos mester műhelyében már az utolsó simítások zajlanak a tölgyfából kialakított, 2 méter 70 centiméter magas feszületen. Ami az ilyenkor szokásos állag kezelés mellett barnás lazúr színt is kap. Ezután erősítik ahhoz a 40 centiméter magas beton alapzathoz, ami a falu bejáratánál, menetirány szerinti bal oldalon, egy szépen rendbe tett tisztáson található.

– A béke iránti elköteleződésünk jeleként állítjuk fel a keresztet, ami községünk szebbé tételéhez is hozzájárul – mondta el lapunknak Mayer-Kovács Mónika, a KDNP kalaznói szervezetének elnöke, aki polgármestere is a falunak. – Tervünk megvalósításához indíttatást és ösztönzést kaptunk a KDNP helyi szervezetétől és Orbán Attilától, a KDNP Tolna Vármegyei Szervezetének elnökétől. Elnök úr már meg is tekintette az asztalos műhelyben a keresztet és elégedett volt a munkával. Szándékunk szerint még ebben a hónapban, azaz októberben megtartjuk az avató ünnepséget. Rendezvényünkre meghívjuk Latorcai Csaba urat, a KDNP ügyvezető alelnökét, közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettest is, bízunk benne, hogy üdvözölhetjük őt Kalaznón.