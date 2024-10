Két napon át, seregnyi előadás, beszélgetés központi témája az volt, hogy miként lehet napjaink hír-özönében a legjobban, s a tájékoztató igényeinek legmegfelelőbben közreadni a kívánt információt. Erről folyt az eszmecsere a szakma már gyakorló, tapasztalt, ismert, elismert, magas presztízsű szereplői és a szakmára készülők között.

A bő harminc éve működő Ferling Kft, bár magának is képezte itt a konkurenciát, fontosnak tartotta, hogy ezzel a nemzetközi konferenciával is emelje a szakma presztízsét. Ezért a legjobbnak tartott szakembereket kérték fel az előadások megtartására. Így többek közt Papp-Váry Árpádot, az országban a márkakutatás tán legismertebb szakértőjét, a Budapesti Gazdasági Egyetem docensét, Bruck Gábort, aki külföldi egyetemeken is tanította a PR tudományát, Sarlós Gábort, aki Londonból jött előadni, s itt voltak a legnevesebb magyarországi ügynökségek vezetői is.

Nemzetközi konferencia volt a PTE szekszárdi karán, a kép bal szélén Szécsi Gábor dékán

Fotó: Mártonfai Dénes

Előadást tartott a szakmai napok házigazdája, dr. Szécsi Gábor, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja, aki egyben a Magyar Tudományos Akadémia Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke. A professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy az információkat ma már egy új, egy megújuló befogadói körnek kell átadni. Ez a befogadói kör a digitális kultúrában felnövő nemzedékek köre, ők már másképpen gondolkodnak, másképp kommunikálnak, másképp látják a világot, már más dolgokat tekintenek hír értékűnek, mint a korábbi nemzedékek. Így a közlendők, amelyeket rájuk hangolunk, más formában kell, hogy konstruálódjanak, hogy befogadhatók legyenek.

Világos, jól eladható történetekkel kell megjelenni, s ez a rendezvény arra is rávilágít, hogy az egyetemnek is erre a megváltozó, átalakuló, a digitális kultúra által befolyásolt világra kell marketing stratégiáját hangolnia.

Beszélt arról is, hogy ezért a PR-nek ott kell lennie a felsőoktatásban is. Nem csak továbbképzések formájában, hanem akár önálló mesterképzések formájában, megfelelő tudása anyagra építve, több féléves képzésben is. Jól képzett PR-esek kaphatnának diplomát, akik pontosan tudnák, hogy miért és hogyan kell kommunikálni. Hogyan kell tömöríteni történetekben a mondanivalónkat, hogy az a média által is megvásárolható legyen. Ezért a kommunikátor stratégiát, meg kell újítani, fiatalítani, s természetesen, mindenképpen, működtetni.