Egyelőre érdeklődőből van több, mint vásárlóból, már ami a mindenszenteki virágokat illeti. Volt belőlük bőven, kisebb, nagyobb cserepekben kínálták a krizantémot, a legolcsóbb úgy 1400, a legdrágább 4500 forint volt, amivel mi találkoztunk. Koszorúkkal volt tele a szerdai piac, most még műanyagból, tobozokból készülteket kínálták. Az azonban feltűnt, a múlt évhez képest sokat emelkedett az áruk.

Koszorúkkal volt tele a szekszárdi piac, de lecsópaprikából vettek többen

A legkisebb művirágokból készült koszorúért is 1400 forintot kért az árus, a természetes anyagokból összeállított változat ára ennek a duplája volt.

De nem csak virágokat lehetett vásárolni. Idei mák kilójáért 1800 forintot, a dióbélért 4000-et kértek. Mindkét termék az őszt idézi. Még mindig jó áron – kilóját 680 forintért – kínálták a lecsópaprikának valót, vittek is belőle sokan. Ugyanilyen ára volt a paradicsomnak és a savanyításra való zöld paradicsomnak is. Kovászos uborkát is lehetett kapni 900 forintos áron, a zöldbabért 2000 forintot kértek.

A méhészeknél is sorban álltak a vevők. Ahogy hűvösebbek a reggelek, úgy egyre nagyobb a méhészeti termékek iránti kereslet.

A sütőtök is kapós volt, felszeletelve kilóját 600 forintért, egyben a tököt 500 -ért árulták.

Megkérik az árát a töpörtyűnek

A füstölt árut – szalonnát, kolbászt, szalámit, töpörtyűt, angol szalonnát – kínálók is kipakoltak, de az árak kissé riasztóak, 4000 forint alatt nincs füstölt kolbász, se szalonna. Egy kiló töpörtyűért 5000 forintot kértek.