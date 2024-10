Szedres mellett, Hídjapusztán, a Bezerédj család ősi sírkertjében nyolc középiskolás diák serénykedik jókedvűen. A napsütötte délelőttön, a fák árnyékában lehullott ágakat szedegetnek, gereblyézik a leveleket, és gondosan tisztítják a mohával benőtt régi sírköveket. Megy a munka, közben a jókedvre és szórakozásra is marad energia. Nevetgélnek, beszélgetnek, de a munka nem áll meg: mindenki érzi, hogy fontos feladatot végeznek. A sírkertben, ahol a Bezerédj család több generációja nyugszik, a diákok az évszázados múlt emlékeit ápolják. Nemcsak az érettségihez szükséges közösségi szolgálati órákat gyűjtik, hanem egy darabka történelmet is kapnak megőrzésre útravalóként.

A Bezerédj sírkert rendbetételébe segítettek be a diákok

Fotó: Beküldött

A Szedresi Sziget Egyesület, amely természetvédelemre és környezetvédelemre specializálódott, évről évre fogad középiskolás diákokat önkéntes munkára. Az egyesület célja, hogy a fiatalok megtapasztalják az önkéntesség örömét és hasznosságát. A környezetvédelem mellett olyan feladatokat is végeznek, mint faültetés, szemétszedés, valamint a Bezerédj sírkert rendbetétele. Benke Béla, az egyesület elnöke szerint a közösségi szolgálat nem csak arról szól, hogy a diákok dolgozzanak, hanem arról is, hogy közben jól érezzék magukat, és tartozzanak valahová. – A diákok választanak, milyen akciókhoz szeretnének csatlakozni, ezek nem kötelező jellegűek, hanem valóban önkéntes alapon működik az egész – mondta az elnök.

Közösségi szolgálat a természetvédelemben

A természetvédelmi feladatok során nem csak a diákok, hanem a közösség is sokat nyer. A Bezerédj sírkert rendbetétele például nem csupán egy egyszerű feladat, hanem egyben tiszteletadás is a múlt iránt. A diákok tisztítják a mohás sírköveket, elhordják az ágakat, és részt vesznek a terület karbantartásában. Benke Béla kiemelte, hogy a fiatalok mindig lelkesen térnek vissza egy-egy sikeres akció után, hiszen látják, hogy munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Az önkéntesség tehát nem csak a diákok számára hoz pozitív változásokat, hanem a közösség egészére nézve is.