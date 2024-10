A koncert művészeti vezetője, Balásy Szabolcs, rendkívül változatos és gazdag műsort állított össze a vasárnap esti ikonikus koncertre. Az est során olyan zenészek művei csendültek fel, mint Anita Lipnicka, Pat Metheny és Babos Gyula, de helyet kapott a lengyel Kakukk népdal, valamint a magyar Csillagok, csillagok című klasszikus is. A repertoár különlegessége abban rejlett, hogy a lengyel és magyar dallamok harmonikus egyvelegét mutatta be, így a közönség két kultúra zenei világába nyerhetett betekintést.

Balásy Szabolcs és Kusnyér Anna közösen adták elő Lady Gaga és Bradley Cooper ikonikus dalát

Fotó: Kirchne Mate Reka

Kusnyér Anna, Tatai Kata, Hajnal-Sajnovics Míra és Sebestyén Virág lenyűgöző előadásaikkal járultak hozzá a varázslatos atmoszférához. A zenekar tagjai – Balásy Szabolcs (zongora), Horváth Krisztián (basszusgitár), Balogh Balázs (dob) és Pozsgai Tamás (gitár) – kiemelkedő tehetségükkel és professzionális hozzáállásukkal tették még emlékezetesebbé az estet. A különleges rendezvény valóságos kihívás volt, hiszen a művészek komfortzónájukból kilépve először énekeltek lengyelül – ezt a bátor vállalást azonban a közönség vastapssal honorálta – tudtuk meg Balásy Szabolcstól.

Lengyel és magyar dalok egyvelege kápráztatta el a közönséget

A koncertet mintegy kétszáz lelkes látogató tisztelte meg jelenlétével, akik kíváncsian várták, hogyan kel életre a lengyel-magyar zenei örökség. A közönség nemcsak a különleges előadásmódért, de a zenei sokszínűségért és a zenei műfajok mesteri összefonódásáért is hálás volt.

Fotó: Kirchne Mate Reka

A bonyhádi esemény egyedisége abban rejlett, hogy nemcsak zenei élményt kínált, hanem kulturális hídépítést is a lengyel és magyar közönség között. A két nemzet zenei kapcsolatai ezen az estén nemcsak hangokban, hanem érzelmekben is testet öltöttek, megmutatva, hogy a zene univerzális nyelv, amely képes összekötni különböző kultúrákat és hagyományokat. Az este végén a közönség hosszasan ünnepelte a zenészeket, énekeseket és a szervezőket, ezzel is kifejezve háláját a kivételes élményért.