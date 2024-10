Lily Ebert, a világ egyik legismertebb és legidősebb holokauszt túlélője szerdán Londonban elhunyt – tették közzé a hírportálok. Számunkra, Tolna vármegyeiek számára különösen fontos személyiségről van szó, hiszen több mint száz évvel ezelőtt szűkebb pátriánkban, Bonyhádon született.

Dov Forman és Lily Ebert a bonyhádi családi ereklyével. Fotó: Beküldött fotó

Lily Ebert így írt szülőhelyéről

Engelman Lívia néven látta meg a napvilágot 1923. december 29-én a Völgység székhelyén. „Anyám nagy rabbicsaládba született 1897-ben, és egy Szenc nevű üdülővárosban nőtt fel Pozsony közelében, ami akkor még a Magyar Királysághoz tartozott, csak az első világháborút lezáró béketárgyalások során került át az újonnan létrehozott Csehszlovákiába” – írta meg dédunokája segítségével a visszaemlékezéseit tartalmazó, magyarul is megjelent, Lily fogadalma című könyvében. „Apám, aki tizenkét évvel volt idősebb nála, Bonyhádon született, ahogy az ő apja is, meg a nagyapja, meg a dédapja, meg a sok unokatestvére, az unokahúgai és unokaöccsei. Hozzánk hasonlóan Breznitz Nina és Engelman Áron is nagy, összetartó, középosztálybeli zsidó családban nőtt fel, magyarok voltak minden tekintetben. Jómódban és biztonságban éltek – ki hitte volna, hogy ez valaha is megváltozhat?”

A gyermekkor még kifejezetten idilli volt, erről tanúskodik a következő, a korabeli Bonyhádot is bemutató idézet. „Nem mi voltunk a leggazdagabbak, a házunk sem volt valami fényűző, mégis az egyik legszebb volt a városban – Perczel Mór utca 32. (...) A széles, fákkal szegélyezett utcán nem volt veszély: alig jártak arra idegenek, és autóból is csak egy volt az egész városban, egy taxi, ami a harminc kilométerre fekvő szakály-hőgyészi állomásra fuvarozta az embereket. De lehetett menni a kis zötykölődő busszal is. A bonyhádi kis vasútállomáson jobbára csak a teherszállító vonatok álltak meg, amúgy ló- meg szamárháton, szekéren, a hosszú, havas teleken pedig szánkóval közlekedtek az emberek.”

A dédunoka tavaly járt a városban

A könyv leírja az 1944-es deportálást, az auschwitzi haláltábor mindennapjait, majd a megmenekülést és az új élet kezdetét és kiteljesedését. Lily Ebert sokat szerepelt a világsajtóban, a 2020-es évek elején már 2 millió fiatal követte a TikTokon, ahol a holokausztról beszélt. Lapunk is beszámolt erről, miképpen arról is, hogy tavaly a brit lovagrend tagjává avatták és maga III. Károly király tüntette ki a bátor magyar asszonyt. A már említett dédunoka, Dov Forman a múlt évben Bonyhádon járt édesanyjával együtt. Mint lapunknak nyilatkozta, hihetetlen érzelmi utazás volt ez számára.