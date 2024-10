Remek programok házigazdája volt ebben az évben is Madocsa. Sőt, az előző évihez képest még bővült is a kínálat. Ugyanis a hagyományos szüreti és falunap mellett idén a Tolna Vármegyei Értékek Napjának is Madocsa adhatott otthont. Emellett már visszatérő rendezvény a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál családi napja, a Madocsa Markáns Sport és Hagyományőrző Lovas Egyesület jóvoltából pedig két alkalommal rendeztek fogathajtó versenyt a településen. A programok mindegyike közel ezer embert vonzott, Baksa Ferenc polgármesterrel ezeket vettük sorra.

A Tolna Vármegyei Értékek Napja nagy siker volt

Fotó: Molnár Gyula

Jubileumi esemény helyszíne volt az ezeréves Madocsa

A Tolna Vármegyei Értékek Napját májusban rendezték, ráadásul jubileumi volt az idei, hiszen már a tizedik alkalommal szervezte meg a Tolna Vármegyei Önkormányzat a vármegyénk településeinek bemutatkozási lehetőséget nyújtó eseményt, amelynek az idén ezeréves Madocsa adhatott otthont. Köszöntőjében Baksa Ferenc az összetartozás és a hagyományőrzés fontosságát hangsúlyozta. A színpadi programok során többek között a madocsai népviseletet ismerhették meg a jelenlévők Kuti Jana, a Tolna Vármegyei Népművészeti Egyesület tagjának prezentálásában, illetve fellépett a Madocsai Református Általános Iskola kórusa és a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület is.

A falunapok programjai többek között a hagyományőrzés jegyében zajlottak

Fotó: Molnár Gyula

Az összetartozás jelképeként koszorúkat engedtek útjukra a Dunán

A júliusi, kétnapos falunapi program szintén rengeteg látnivalót tartogatott. A nyitónapon főképpen a családosoknak, valamint a rockzene rajongóinak kedveztek a szervezők, így a gyermekprogramok mellett zenekarok váltották egymást a faluház előtt felállított sátor színpadán. A folytatásban halászléfőző versenyt rendeztek huszonöt csapat részvételével, melyek közül végül Galó Miklósné és csapata szerezte meg az elsőséget. Itt elhangzott beszédében az emberi kapcsolatok fontosságát emelte ki a polgármester. Mint mondta, ha figyelünk egymásra – ahogyan azt eddig is tette Madocsa közössége –, akkor együtt, összefogva sokkal egyszerűbb eleget tenni a feladatoknak. Emellett köszönetet mondott a falu lakosságának, amiért az önkormányzati választásokon ismét bizalmat szavaztak neki. A település két új díszpolgárát, dr. Skrenyó Margit gyermekorvost és Tarczal Gyuláné szociális gondozót szintén a falunapon köszöntötték.