110 ÉVE A zenekar búcsúzása. A háborús állapot következtében vándorútra kényszerülve a jó kedvvel együtt elfelejtett zenekarommal búcsúzni vagyok kénytelen Szekszárd város nagyérdemű közönségétől. Fiuméba vándorolunk. Köszönjük a hosszú évek lelkes pártolását. Sok szép idő vidám óráinak emléke fűződik Szekszárdon elnémult hegedűinkhez. Kérem Szekszárd zenétszerető közönségét, őrizze meg a vidám órák öröm emlékeit s ígérem, hogy a háború után zenekarommal újból visszajövünk Szekszárdra és nem csak „sírva vigadó”, de egy uj jobb idők bejövetelét jelző vidám zenével szórakoztathatjuk a hires bor és vigalom termő Szekszárd közönségét. Tartsanak meg bennünket jó emlékükben. Búcsúzunk a viszontlátás reményével. Szekszárd, 1914 október 10. Garay Lajos és zenekara. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 11.)

110 ÉVE Aranyat vasért. Kifogyhatatlan lapunknak ez a rovata, mert kifogyhatatlan vármegyénk nemes gondolkodású lakosságának szívjósága, honnan e rovatunk tárgyát meríti. Már eddig több mint hatszáz vasgyűrűt adott ki a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank azok részére, kik aranyaikat, ékszereiket, pénzadományaikat a hazáért való mindent áldozás kifejtzéseképen a haza oltárára felajánlották. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 11.)

110 ÉVE Templomi, gyűjtés Őfelsége névnapján. Értény község jeles plébánosa, Fetter Gyula könyörgő ünnepi istentiszteletet tartott Őfelsége névnapja alkalmából, amikor is a sebesültek és a hadbavonultak itthonmaradott családjai segélyezésére templomi gyűjtést is eszközöltetett. A gyűjtés eredménye 29 korona, beküldetett Pécsre az egyházmegyei hatósághoz. (Tolnamegyei Közlöny, 1914. október 11.)

100 ÉVE Megbicskázott csendőr. A borjádi búcsún a legények a korcsmában mulattak és verekedni kezdtek az ivóban. A korcsmáros leánya csendőrökért szaladt, akik be is hatoltak a zsúfolt helyiségbe, ahol a tömeget oszlásra szólították fel. Eközben Német Ferenc duhajkodó legényt valaki hátulról orron ütötte, mire ő visszafordult és Koroncz András csendőrt a sarokba nyomkodta. Koroncz nem tudta a fegyverét használni, rákiáltott tehát a vele volt Kiss próbacsendőrre, hogy szúrja meg a támadóját. Kiss próbacsendőr előbb felszólította Németet a dulakodás abbanhagyására, mikor azonban a felszólításnak nem lett foganatja, beledöfte a szuronyát Németh felső combjába. Mikor a csendőr e komoly fellépésére az emberek kimentek az ivóból, Koroncz csendőr észrevette, hogy a keze feje megsérült, sőt az oldalából is szivárog a vér. Levetette a zubbonyát és konstatálta, hogy bicskával a vékonyába szúrtak. Úgy őt, mint Németet kocsin bevitték a kölesdi orvoshoz, ahol bekötözték a sebeiket. Az ágyékon szúrt Németet, aki részegségével védekezik, a szekszárdi kórházban ápolják. (Tolnamegyei Ujság, 1924. október 11.)