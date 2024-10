Marburg-vírus-fertőzés gyanújával szállítottak kórházba a hét közepén két személyt Hamburgban. Bár a német nagyváros meglehetősen messze található vármegyénktől, korábbi tapasztalatokból is tudjuk, hogy a járványok képesek elég gyorsan, sőt, akár robbanásszerűen is terjedni. Ezért kértük arra dr. Almási István infektológust, hogy ismertessen néhány fontos tudnivalót erről a vírusról, ránk leselkedő veszélyeiről.

Marburg-vírus mifelénk nincs, ezért veszélyt sem jelent – mondta dr. Almási István

Marburg-vírus, kontroll alatt

– Nem tartom valószínűnek, hogy a Marburg-vírus járványszerűen elterjedjen Hamburgban, és ilyen módon onnan felénk közeledjen – nyugtatott meg mindenkit a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház orvosigazgató-helyettese. – Több okból is így látom ezt. Egyrészt időben észrevették és megtették a szükséges intézkedéseket. Másrészt ez a filovírus – ebbe a családba tartozik az Ebola is – nem légutakon terjed, ezért a mi körülményeink között nem számít túlságosan ragadósnak. Tehát lehetséges kontroll alatt tartani. Ez nem jelenti azt, hogy aki elkapja, arra ne lenne veszélyes. Elsősorban Afrika azon részein, ahol az egészségügyi ellátás nem éri el az európai szintet.

Dr. Almási István ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a járványok „légmentes” elkerülésére a világ mai közlekedési viszonyai közepette gyakorlatilag sehol nincs garancia.

– Amikor az ebola kitört Nyugat-Afrikában, jómagam éppen a térségben, Maliban tartózkodtam – folytatta dr. Almási István. – Az ország fővárosában, Bamakóban este felszálltam a repülőgépre és másnap délben már Szekszárdon voltam. Tehát ha netalán fertőzött lettem volna – akár tünetmentesen is, mert az Ebolának is van lappangási ideje –, akkor nem egészen egy nap alatt Nyugat-Afrikából egyenesen vármegyénkbe hurcolhattam volna ezt a betegséget.

Azért az éberség nem árt

A szakorvos válaszolt egy hipotetikus, mondhatni spekulatív kérdésre is: azaz, ha a Marburg-vírus netalán a mi vidékünkre is „betenné lábát”, mennyire lennénk képesek hatékonyan ellenállni támadásának?

– Mint említettem, ez a vírus nem légúti módon terjed – hangzott a felelelet. – Ezért az izolációt eredményesen végre tudnánk hajtani. Már csak azért is, mert a Covid sok mindenre megtanított bennünket. Ha csak a technikai feltételeket tekintjük, egyértelmű, hogy például sokkal inkább kéznél vannak a szükséges felszerelések, mint korábban bármikor. A protokollok is egyértelműek egy ilyen esetleges vészhelyzetben. Rendelkezünk a diagnosztikához szükséges képességekkel is. Mindent összegezve, a Marburg-vírus mifelénk jelenleg nem jelent veszélyt, de azért hadd emlékeztessek A tanú című filmre, melynek egyik sokat idézett mondása az éberséget szorgalmazza.