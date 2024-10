Forrás: MW

Nyáron aztán elkezdődött a kemoterápiája, ami eleinte nagyon megterhelte a fiatal nő szervezetét. Minden kezelés után két napon keresztül két óránként hányt. Szeptemberben aztán módosítottak a kemo összetételén, amit hetente kapott. Ezek után nem volt rosszul, dolgozni és edzeni is tudott. Mindig is sportolt, és az orvosa is támogatta a rendszeres testmozgást, mivel az enyhíti a kezelések mellékhatásait. A kemoterápia után egy hónappal Krisztinát megműtötték. Eltávolították a daganatot a melléből és a bal hónalji nyirokcsomót is. Ezt még sugárkezelés és injekciók követték, az ösztrogén szintjét rendben tartó hormonkezelésre pedig máig szüksége van.

Csak az lebegett a szeme előtt, hogy újra egészséges lesz

Krisztina azt mondta, amikor a onkológus közölte vele a diagnózist, csak az lebegett a szeme előtt, hogy meg tudja csinálni, átvészeli a nehéznek ígérkező másfél évet, és utána minden jóra fordul, egészséges lesz. Kicsinységnek tűnhet, de a legrosszabbul azt élte meg, hogy a kemoterápia miatt kihullott a haja. Szép, hosszú haja volt, és amikor elvesztette, már nem érezte magát nőnek, annak ellenére sem, hogy végig hosszú hajú parókát hordott a Curly Alapítványnak köszönhetően, amely ingyen, személyre szabottan készít emberi hajból parókát daganatos betegek számára.

A mélypontokon a családja és a párja támogatása segítette át, és az is sokat számított, hogy rendszeresen sportolt, két munkahelyen dolgozott, nem hagyta el magát, és bár a kollégái tudtak róla, nem látszódtak rajta a betegség jelei. Most már jól van, három havonta jár kontrollra és túl van a helyreállító műtéten is. A kortársainak azt tanácsolja, ne halogassák, menjenek el szűrésre. Érdemes erre rendszeresen időt szánni, ahelyett, hogy évek múltán a rossz hírrel szembesüljön az ember.