120 ÉVE A szekszárdi gőzfürdő átalakítása. Biró (Briedmann) Lajos, a szekszárdi gőzfürdő bérlője közel kétezer korona költséggel renoválta a fürdőt s 3 heti munka után nyitotta meg újból. Az összes falak olajfestéssel vannak befestve, bazénok (víztároló medencék - a szerk.) mélyítve, újak: köpeny-zuhany, a hordozható gőzcső a gőzkamrában s a szolgákat hívó villamos-csengettyü. A hidegviz-gyógyszoba uj átalakítással, csínnal van berendezve, úgyszintén a márvány- és kádfürdők. A nagy gőzkazán uj csövezéssel van ellátva s hozzá egy destillátor lesz felállítva. Az ajtók, ablakok újra vannak átalakítva s ventilláczióval vannak ellátva. Szóval az egész fürdőhelyiség gyökeres átalakításon ment keresztül s igy a szekszárdi s vidéki fürdő vendégek egy minden iziben modern kényelmes s a mi a fő, tiszta gőzfürdővel rendelkezhetnek. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 13.)

120 ÉVE Garázdálkodó rekruták. Katonasor alá kerülő legényeinknél az a szokás, hogy a vitéz katonára való rátermettségüket bebizonyítsák egy parázs verekedéssel és más eféle virtuskodással. Az ilyen virtuskodásban a döbröközi legények »vezetnek.« Most is, amint október 3-án bevonultak, a döbröközi ujonczok jól beszeszeltek, aztán megtámadták Kovács Józsefet, a községi rendőrt. Még a szolgálati fegyverét is el akarták venni tőle. Dulakodás közben azonban eltörték, ruháját lehasitották róla és természetes, hogy alaposan el is verték. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 13.)

120 ÉVE Szaporítják a csendőröket. Tolnavármegye lakosságának közbiztonsága végett szaporítják megyénkben a csendőröket. Gyulaj községben ugyanis a honvédelmi miniszter négy főből álló csendőr-őrsöt fog állítani, mely folyó évi deczember 1-én kezdi meg működését. (Tolnamegyei Közlöny, 1904. október 13.)