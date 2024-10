A programban nemcsak az iskolák nyerhetnek, hanem a résztvevők is. Minden nap vannak kvízkérdések, amelyekre válaszolhatunk, ez a „Tudtad-e?” játék az alkalmazáson belül. A helyes válaszokkal értékes nyereményekhez juthatunk. Emellett a zölden közlekedők között naponta sorsolnak ki Millió Lépés pólókat. Érdemes minél több embert bevonni a programba. Ahogy az egyik pedagógus is mondta: „Minél többen vagyunk a csoportban, annál több lépésünk lesz.” A programban 100 iskola nyerhet egy-egy millió forint értékű sporteszközt, de csak azok, akik korábban még nem nyertek. Minden iskola, amelyik hétszer teljesíti az Országos Kékkört, egy sorsjegyet kap, amivel további 30 iskolát sorsolnak ki, a nyeremény itt 250 ezer forint iskolánként. A 2024-es tavaszi kihívás során 400 ezer résztvevő összesen 64 milliárdot lépett, ami 45 millió kilométernek felel meg. A Millió Lépés eddigi legsikeresebb kampánya során 722 iskola teljesítette az Országos Kékkört.

Szekszárdon a Babits Mihály Általános Iskola is részt vesz a programban. Botos Ilona igazgató így nyilatkozott: „Tavaly is csatlakoztunk, sikeresen gyűjtöttük a lépéseket, de sajnos a sorsolás során nem volt szerencsénk. Idén újra nekivágunk, és a diákok, szülők, tanárok lelkesedése töretlen. Reméljük, hogy most nagyobb szerencsével járunk!” A vármegyéből 49 intézmény csatlakozott a versenyhez az idei tanévben.

+1 TIPP: Maradjunk pozitívak és élvezzük a mozgást!

Bár az applikáció használata néha kihívást jelenthet, a legfontosabb, hogy mozogjunk és jól érezzük magunkat. Ha valami nem működik elsőre, ne csüggedjünk, kérjünk segítséget a közösségtől, vagy használjuk a kézi bevitel lehetőségét. A lényeg, hogy minden lépés számít, és közösen sokat tehetünk az iskolánkért és az egészségünkért.