Mire jó a szintes ház? Ha megtölti a család, akkor klassz, de a magukra maradó öregek átkozzák azt az időt, amikor megépítették. A hetvenes években, amikor jól mentek a téeszek, és a háztájiból is szép pénzek jöttek be, faluhelyen is beindult a flancolás. Nem fukarkodtak a szobaszámmal.

Három, sőt négyszintes sorházakat is építettek a múlt század 70-es, 80-as éveiben (illusztráció)

Aztán a fiatalok városban vagy külföldön vállaltak munkát, elköltöztek, és a fenntartás, a fűtés, a takarítás gondja a korosodó szülőkre maradt. Egy rokonom, D. is így járt, a férjét is elvesztette, egyedül lakja a két szintet. De – mondja – nagyon jó volt ez a ház –, mert a három gyerek mindegyike legalább egyszer elvált, és olyankor haza tudtak költözni.