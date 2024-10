A kormány elindította legújabb nemzeti konzultációját „Magyarország meg tudja csinálni” címmel, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön és a hazai családok, valamint a kis- és középvállalkozások helyzete javuljon. Az október 28-án indult konzultáció 11 kérdést tartalmaz, amelyek az EU-s gazdasági szankcióktól a fiatalok lakhatási támogatásáig több, mindenkit érintő kérdést feszegetnek. A konzultáció online kitölthető, de a konzultációs ívek hamarosan a tolna vármegyei postaládákba is megérkeznek.

Tizenegy kérdésre várják a választ a nemzeti konzultációban (forrás: facebook/Orbán Viktor)

A nemzeti konzultáció kérdései

A nemzeti konzultáció kérdései többek között a gazdasági függetlenségről, a kisvállalkozások támogatásáról és a multinacionális cégek szabályozásáról szólnak. Az első kérdés arra irányul, hogy Magyarország folytasson-e független gazdaságpolitikát az uniós szankciókkal szemben, vagy az EU irányelveit kövesse, akkor is, ha azok hátrányosak az ország számára. A kérdések között találjuk a kis- és középvállalkozások támogatásának fontosságát, és multinacionális cégek esetekben azt, hogy a lakosság véleménye dönthet a visszaélések elleni szigorúbb szabályozás bevezetéséről. A fiatalok támogatása kapcsán az állam egy új hitelprogramot ajánl, valamint kedvezményes lakáshitelt az első lakásvásárlóknak. Végül a konzultáció a családi támogatások és a nyugdíjakemeléséről is megkérdezi a lakosságot.

Tolna vármegye politikusainak reakciói

Tolna vármegyéből Horváth István országgyűlési képviselő is megszólalt a nemzeti konzultációval kapcsolatban, így fogalmazott: „Mindig fontosnak tartottam, hogy a polgárok véleményét kikérjék a kormány szándékairól. Egy recessziós gazdasági környezetben, amiben most az Európai Unió van, nagyon fontos a gazdaság megerősítése Magyarországon. Ehhez szükséges olyan döntéseket hozni, amiben kell a választópolgárok megerősítése is. Meggyőződésem, hogy nem lehet ideológiai alapon gazdaságot építeni; ma a magyaroknak a nemzetgazdaság a legfontosabb a jelenlegi gazdasági környezetben. Ennek megerősítésére pedig kulcsfontosságú, hogy a KKV-szektor szereplői tőkeerősek legyenek.”