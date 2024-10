Bonyhádon a Felvidékről kitelepített tardoskeddi, udvardi és deáki családok emlékművénél hajtottak fejet október 3-án Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tóth László felvidéki főosztályvezető, Gubík László, a Magyar Szövetség új elnöke, valamint Őry Péter, a párt alelnöke. Az eseményen részt vett Bencze Dávid történész is, az Esterházy Akadémia tardoskeddi véndiákja, valamint Filóné Ferencz Ibolya, a szintén tardoskeddi származású polgármester, aki a találkozó házigazdájaként üdvözölte a vendégeket.

A megemlékezés után a kihívásokról egyeztettek a vezetők (forrás: facebook/Potápi Árpád János)

Gubík László a közösségi oldalán hangsúlyozta a szimbolika fontosságát az elvi politizálásban, kiemelve, hogy a sorskérdések emlékezetének megőrzése és az ősök iránti tisztelet nélkülözhetetlen a nemzeti összetartozás szempontjából. A találkozón Potápi Árpád János és Gubík László áttekintették a nemzetpolitika Felvidékre vonatkozó kihívásait, melyek a jövőben is közös együttműködést igényelnek. Gubík a Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezetének, a Via Nova Ifjúsági Csoportnak is az elnöke, valamint az Esterházy Akadémia alapító igazgatója.

A találkozó nemcsak a múlt tiszteletéről szólt, hanem a felvidéki magyarság jövőjének kihívásairól és a nemzetpolitikai együttműködés folytatásáról is.